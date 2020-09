Godfall per PS5 fa il verso a Halo Infinite. Trailer frecciata contro Xbox Series X? (Di giovedì 3 settembre 2020) Godfall per PS5 è tornato a mostrarsi in un nuovo video su Twitter ma, a quanto pare, il breve filmato condiviso contiene qualcosa di familiare.L'account Twitter del gioco ha pubblicato una clip con il messaggio "Mentally, we're on #PS5". Qualcosa che avevamo già sentito in precedenza...Già, perché uno slogan molto simile era stato utilizzato da Microsoft per pubblicizzare Halo Infinite e Xbox Series X. In questo caso, il colosso di Redmond utilizzò il messaggio "Mentally, we're here".Leggi altro... Leggi su eurogamer

