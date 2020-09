Gnomes & Goblins è il videogioco VR di Jon Favreau, il papà dell'Iron Man dell'MCU e di The Mandalorian (Di giovedì 3 settembre 2020) Attore inizialmente conosciuto nell'industria indie e per la sua presenza in diverse commedie, grande amicone di un altro attore comico (ma non solo e negli anni lo ha ampiamente dimostrato) Vince Vaughn, fino a diventare uno dei registi e produttori più importanti di Hollywood, un regista che può vantare un ruolo di primo piano nella nascita stessa dell'MCU, dell'Iron Man di Robert Downey Jr. che praticamente tutti coloro che hanno visto i film hanno adorato e più recentemente creatore di una serie di grandissimo successo che fa parte di un franchise mastodontico, The Mandalorian.Jon Favreau è regista, attore, produttore e sceneggiatore 53enne e ora potrà vantarsi anche di aver dato vita al suo primo ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Gnomes&Goblins è il videogioco #VR di Jon Favreau - Michael94369648 : RT @BLIST_cartoons: Gnome-adic @rotherhamtiser #Fitness #mentalwellness #Gnomes #Yorkshire - BLIST_cartoons : Gnome-adic @rotherhamtiser #Fitness #mentalwellness #Gnomes #Yorkshire - PierluigiCaputo : Gnomes in Azzurrina? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gnomes & ASI Il sito dell'Agenzia Spaziale Italiana