Giulia Centonze, le amiche: “Raccolta la cifra per curarla in Austria” (Di venerdì 4 settembre 2020) Le amiche di Giulia Centonze, la 23enne di Reggio Emilia in stato di minima coscienza, hanno annunciato che la raccolta fondi ha centrato e superato l’obbiettivo. REGGIO EMILIA – Le amiche di Giulia Centonze hanno annunciato con gioia il raggiungimento dell’obbiettivo di raccogliere la cifra sufficiente a far curare la giovane in Austria, in una clinica di Innsbruck. Raccolta fondi per Giulia Centonze “La cifra per permettere a Giulia di essere ricoverata tre mesi è stata raggiunta ed inaspettatamente anche quella per ricoverarla sei mesi“. Così le amiche della 23enne che è in stato di “minima coscienza” dallo ... Leggi su newsmondo

