Giappone: nave scomparsa in tifone, 42 dispersi (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - TOKYO, 03 SET - Una nave battente bandiera panamense con a bordo 43 membri di equipaggio e circa 6.000 capi di bestiame è scomparsa nelle acque al largo del Giappone, presumibilmente investita ... Leggi su corrieredellosport

