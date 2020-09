Elisabetta Canalis al liceo: bellissima fin da adolescente (Di giovedì 3 settembre 2020) Settembre: tempo di ritorno sui banchi di scuola, di addio alle vacanze. Il mese che segna la fine dell’estate e l’inizio di una stagione più malinconica ma altrettanto bella, con i suoi colori, le amicizie ritrovate, l’inizio di nuove avventure. E per chi la scuola l’ha finita da un pezzo, l’occasione di ricordare con un pizzico di nostalgia quei momenti in cui ci si ritrovava con i propri compagni al suono della campanella. Elisabetta Canalis, che da tempo vive a Los Angeles, ma non ha dimenticato le sue origini, tanto da trascorrere ogni anno le sue vacanze estive nelle natia Sardegna, ha postato proprio in questi giorni una foto “amarcord” dei tempi del liceo. La si vede, sorridente, e già bellissima fin da adolescente, abbracciata ad una ... Leggi su dilei

zazoomblog : “Ai tempi del liceo…”. Elisabetta Canalis mai vista così: tira fuori l’album dei ricordi e lascia senza parole -… - Elo9999 : @Lupetto979 Infatti! Qualche anno fa un mio collega in America per conoscerci mi chiese una foto, e io senza scompo… - kintsvkuroi : però so fare il pollo come elisabetta canalis, certo ora sono vegetariana ed è diventato burger di verdure alla luc… - Rob_accia : @PiLu975 questi so' i famosi petti de pollo alla Elisabetta Canalis... non lo so se si possono inserire nella rubrica, sa'? - bestiavdiSatana : Ovviamente non rido guardando Friends se rido come una deficiente per 10 minuti di fronte al pollo alla piastra di… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis, splendida in costume bianco: uno spettacolo assurdo – FOTO Yeslife Elisabetta Canalis ieri e oggi: “I tempi del liceo”

Una foto di Elisabetta Canalis giovanissima ha fatto il pieno di like: nell’immagine si vede l’ex velina in compagnia di un’amica, ai tempi del liceo. “Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche ? Sas ...

Elisabetta Canalis tutta curve in costume : fisico statuario per l’ex velina

Uno scatto mozzafiato e una carta d’identità che a breve dice 42 anni. Elisabetta Canalis è al top della sua forma e la sua bellezza aumenta anno dopo anno. Passano gli anni ma la carica sensuale, e ...

Una foto di Elisabetta Canalis giovanissima ha fatto il pieno di like: nell’immagine si vede l’ex velina in compagnia di un’amica, ai tempi del liceo. “Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche ? Sas ...Uno scatto mozzafiato e una carta d’identità che a breve dice 42 anni. Elisabetta Canalis è al top della sua forma e la sua bellezza aumenta anno dopo anno. Passano gli anni ma la carica sensuale, e ...