Crisanti: “A scuola mascherine anche quando si è seduti al banco” (Di giovedì 3 settembre 2020) La scuola è pronta a riaprire i cancelli dopo mesi di chiusura. mascherine per tutti ai cancelli, anche nei corridoi. Poi via, quando si è seduti al banco. È questa la decisione, arrivati pochi giorni fa, di concerto tra governo e Comitato tecnico scientifico, per permettere la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche. Non tutti però sono d’accordo con la decisione di lasciare gli alunni privi di mascherina quando sono seduti ai proprio posti. Tra questi c’è anche il virologo e direttore di Microbiologia all’università di Padova, Andrea Crisanti, che a Sky Tg 24 ha ribadito quanto, anzi, sarebbe importante il contrario: “Le mascherine ... Leggi su italiasera

