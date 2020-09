Covid, Sanità canadese: “Indossare mascherina durante sesso” (Di giovedì 3 settembre 2020) Considerare l'idea di indossare una mascherina per il viso se stai facendo sesso con qualcuno fuori dalla tua famiglia. E' il consiglio fatto dal massimo funzionario sanitario del Canada ai suoi concittadini come misura per evitare la diffusione dell'epidemia di coronavirus. La funzionaria, dottoressa Theresa Tam ha anche suggerito che "è meglio evitare di baciarsi", come riporta oggi la BBC. "Come altre attività durante Covid-19 che coinvolgono la vicinanza fisica, ci sono alcune cose che puoi fare per ridurre al minimo il rischio di contrarre l'infezione e diffondere il virus", ha detto prima di aggiungere che "è più sicuro evitare del tutto il sesso durante la pandemia". Leggi su ilfogliettone

