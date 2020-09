Covid, la Norvegia sconsiglia i viaggi in Italia e impone la quarantena (Di giovedì 3 settembre 2020) Il governo della Norvegia ha ufficialmente sconsigliato i viaggi non essenziali in Italia e Slovenia, introducendo la quarantena di 10 giorni per gli arrivi dai due Paesi, a partire dal prossimo 5 settembre. Lo ha confermato un comunicato del Ministero degli Esteri norvegese: una scelta presa nell’ambito delle misure di contrasto al coronavirus che riguardano anche altre nazioni. Oltre all’Italia, stesso trattamento per chi arriverà da San Marino e Città del Vaticano. La Norvegia mette in quarantena chi arriva dall’Italia: gli altri Paesi a rischio Sulla base della valutazione settimanale dell’Istituto norvegese di sanità pubblica sulla situazione relativa al Covid-19, il ... Leggi su quifinanza

