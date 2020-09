Covid-19, aumentano le terapie intensiva in Italia: oltre 40 in soli sei giorni (Di giovedì 3 settembre 2020) L’aumento dei casi di contagio da Covid-19 ha portato la conseguente crescita dei ricoveri in terapia intensiva, circostanza che non costituirebbe un’allarme. Prosegue l’aumento dei casi di contagio da coronavirus nel nostro Paese con la curva dell’epidemia in risalita rispetto alle scorse settimane. oltre ai casi di contagio ed ai soggetti attualmente positivi, in pochi … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

PsiBologna : RT @LiveAvanti: - LucaLagana : RT @Zippo88lrr: Il mostro terribile #Covid_19 ha infettato pure Berlusconi, che non ha manifestato nemmeno uno starnuto. Le RSA sono piene… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: Sono 115 i nuovi casi di #covid19 in #Veneto, zero i decessi, nelle ultime 24 ore. I positivi attuali salgono di 58 unità (… - riktroiani : Sono 115 i nuovi casi di #covid19 in #Veneto, zero i decessi, nelle ultime 24 ore. I positivi attuali salgono di 58… - FirmatoMorgan : RT @Zippo88lrr: Il mostro terribile #Covid_19 ha infettato pure Berlusconi, che non ha manifestato nemmeno uno starnuto. Le RSA sono piene… -