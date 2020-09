Chiellini dal ritiro della Nazionale: “Vincere con l’Italia è il top, spero che tutti possano gioire con noi” (Di giovedì 3 settembre 2020) Ha parlato in esclusiva, attraverso il canale Twitter della Nazionale, il capitano degli azzurri, Giorgio Chiellini: “Tornare a Coverciano, rivedere tante persone dopo molto tempo è bello. Il tutto ad un anno di distanza dal mio grave infortunio. Vincere e giocare con la squadra di club è stupendo, ma quando si indossa la maglia dell’Italia si va oltre, è una sensazione inspiegabile. La Nazionale può essere una gioia per tutti noi, un tornare alla normalità, una spinta energica, la stessa che ho provato io con il mio ritorno a Coverciano. spero che la stessa positività la possa vivere qualsiasi persona a casa guardando l’Italia giocare”. #Chiellini in #esclusiva: "La maglia azzurra regala sensazioni ... Leggi su alfredopedulla

