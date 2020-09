Charlie Hebdo entra all’Eliseo (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma. Ogni volta che Charlie Hebdo pubblicava le vignette su Maometto, il presidente e il primo ministro francesi facevano a gara a stigmatizzare il settimanale, come in un concorso di bellezza morale. Accadde nel 2006, quando Jacques Chirac parlò di “provocazioni” e Dominique de Villepin, primo min Leggi su ilfoglio

Agenzia_Ansa : #CharlieHebdo ripubblica le caricature di Maometto: lo annuncia il giornale alla vigilia dell'apertura del process… - ilfoglio_it : “Ci è stato spesso chiesto di pubblicare altre vignette di Maometto. Ci siamo sempre rifiutati: ci serviva un buon… - _DCarrera : RT @ilgiornale: Charlie Hebdo ripubblica le vignette su Maometto in concomitanza col processo ai fiancheggiatori dei terroristi e gli imam… - codeghino10 : RT @ilgiornale: Charlie Hebdo ripubblica le vignette su Maometto in concomitanza col processo ai fiancheggiatori dei terroristi e gli imam… - AntonioViscido1 : Pubblicarle in nome della liberta'cose che tocca lo spirito delle persone e'semplicemente fastidioso.Mi riferisco a… -