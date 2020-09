Calciomercato: tra Suarez e Juventus c'è l'esame di italiano per il passaporto (Di giovedì 3 settembre 2020) @PaoloPego82 Condividi questo articolo Luis Suarez Credit Foto Getty Images Secondo la Gazzetta dello Sport l'accordo tra la Juventus e Luis Suarez sarebbe ormai totale , configurato al minimo dettaglio. All'uruguagio andrano 10 milioni netti a stagione, mentre la Juventus potrebbe ... Leggi su eurosport

La Serie A partirà tra non molto e la Juventus prosegue negli allenamenti per prepararsi al meglio per questa prima annata di Andrea Pirlo su una panchina. Fortunatamente Douglas Costa, esterno dalle ...

La rottura tra Lionel Messi e il Barcellona è diventata una vera e propria telenovela. E ora arrivano le dichiarazioni ufficiali di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, squadra che per molti ...

