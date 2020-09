Briatore furioso: “Berlusconi non l’ho contagiato io, mi avete rotto” (Di giovedì 3 settembre 2020) A “La Stampa” Flavio Briatore, positivo al Covid e in quarantena a casa di Daniela Santanché, ha commentato la notizia su Silvio Berlusconi, risultato a sua volta positivo al Coronavirus. “È un uomo tosto”. I due si erano incontrati il 12 agosto a Villa Certosa, in Sardegna. “Sono molto dispiaciuto per lui e gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione”. Queste le prime parole diArticolo completo: Briatore furioso: “Berlusconi non l’ho contagiato io, mi avete rotto” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : Caso Briatore: Sgarbi furioso con Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi - #Briatore: #Sgarbi #furioso #Selvaggia - LeonardoAlagon : RT @biddiolina: #ultimora #Milano #coronavirus Famoso Urologo affetto da rara forma di gigantismo conferma diagnosi: prostatite. #Briatore… - Tersite66 : RT @biddiolina: #ultimora #Milano #coronavirus Famoso Urologo affetto da rara forma di gigantismo conferma diagnosi: prostatite. #Briatore… - ZzuCicciu : RT @biddiolina: #ultimora #Milano #coronavirus Famoso Urologo affetto da rara forma di gigantismo conferma diagnosi: prostatite. #Briatore… - aguari68 : RT @biddiolina: #ultimora #Milano #coronavirus Famoso Urologo affetto da rara forma di gigantismo conferma diagnosi: prostatite. #Briatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore furioso Briatore furioso: “Berlusconi non l’ho contagiato io, mi avete rotto” SoloDonna Coronavirus, Flavio Briatore: “Berlusconi? Non l’ho contagiato io”

“Sono molto dispiaciuto per lui e gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione”. Con queste parole Flavio Briatore commenta al quotidiano La Stampa la notizia di Silvio ...

Briatore ricoverato, Gregoraci furiosa: “Usate la testa”

Elisabetta Gregoraci è intervenuta in difesa dell’ex marito ricoverato a causa del coronavirus. La donna precisa che Briatore sta bene, poi la lite con un follower: “Usa la testa!” Elisabetta Gregorac ...

“Sono molto dispiaciuto per lui e gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione”. Con queste parole Flavio Briatore commenta al quotidiano La Stampa la notizia di Silvio ...Elisabetta Gregoraci è intervenuta in difesa dell’ex marito ricoverato a causa del coronavirus. La donna precisa che Briatore sta bene, poi la lite con un follower: “Usa la testa!” Elisabetta Gregorac ...