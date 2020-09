Barcellona, Messi potrebbe restare un altro anno: la conferma del padre (Di giovedì 3 settembre 2020) Il grande addio di Messi al Barcellona potrebbe essere ritardato di un anno La telenovela tra Lionel Messi e il Barcellona si arricchisce con un altro episodio. L’argentino, infatti, potrebbe restare in blaugrana un altro anno; fino alla scadenza del suo contratto. Le trattative tra il padre della Pulce e il club catalano proseguono, ma il presidente Bartomeu non vuole lasciare andare via gratuitamente il calciatore. Il portare Deportes Cuatro ha raggiunto Jorge Messi che avrebbe rivelato che Leo potrebbe restare al Barcellona almeno un’altra ... Leggi su calcionews24

