Australia, donna incinta arrestata davanti ai figli per un post anti-lockdown (Video) (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set – Prove tecniche di dittatura sanitaria in Australia? E' bufera per un Video, divenuto immediatamente virale, che mostra l'arresto di una donna incinta «colpevole» di avere promosso sui social una protesta contro lockdown e misure anticontagio. Nel filmato si vedono due agenti dello stato di Victoria mentre ammanettano Zoe-Lee Buhler, 28 anni, davanti a marito e figli. La Buhler è ancora in pigiama mentre i due poliziotti la traggono in arresto e le elencano le accuse nei suoi confronti. «Non pensavo di fare nulla di sbagliato» riferisce Zoe agli agenti con gli occhi sgranati da paura e incredulità; e nemmeno sortiscono alcun effetto le scuse della ...

