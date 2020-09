Alla deriva la Borsa americana (Di giovedì 3 settembre 2020) (TeleBorsa) – Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,80%; sulla stessa linea, profondo rosso per l’S&P-500, che retrocede a 3.455 punti, in netto calo del 3,53%. Pesante il Nasdaq 100 (-5,11%); sulla stessa tendenza, depresso l’S&P 100 (-3,82%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica (-5,56%), beni di consumo secondari (-3,67%) e telecomunicazioni (-3,49%). Tutte le Blue Chip del Dow Jones perdono terreno a Wall Street. Le peggiori performance si registrano su Apple, che ottiene -6,56%. Sessione nera per Microsoft, che lascia sul tappeto una perdita del 5,95%. In caduta libera Home Depot, che affonda del 4,55%. Pesante Cisco Systems, ... Leggi su quifinanza

Nella sfida alle regionali la sanità torna al centro con l’incontro di Anaao Assomed Marche, sindacato di medici e dirigenti sanitari con oltre 400 iscritti, che organizza un dibattito con i candidati ...

