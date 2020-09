Villar: «Voglio giocare di più e vincere con la Roma» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gonzalo Villar ha parlato della sua esperienza alla Roma: le dichiarazioni del centrocampista giallorosso Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Mundo Deportivo della sua esperienza in giallorosso. Roma – «È una città fantastica. I miei amici e familiari Vogliono venire a trovarmi visto che vivo da solo. Sono felice e mi sto adattando ogni giorno di più». STAGIONE – «Sono cresciuto con il passare delle partite, non è mai facile cambiare paese, soprattutto a gennaio. Con la Juventus è stata la mia miglior partita». FUTURO – «Spero di crescere e di guadagnarmi un ruolo più importante nella nuova stagione. Ho molte ambizioni e vorrei sempre vincere. ... Leggi su calcionews24

