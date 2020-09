Video – Allan saluta Napoli “Grazie di tutto” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Arrivano i saluti di Allan al popolo napoletano. Il centrocampista, oramai prossimo alla partenza, in direzione Everton, è comparso in un Video Instagram insieme ad … L'articolo Video – Allan saluta Napoli “Grazie di tutto” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

allan_elizeu : RT @eurenesilva: chupa crivella - cantorobe : @sscnapoli bello! ora un video su Allan - allan_bebeto : RT @CorrupcaoMemes: Hahahaahaha A cara da Joice no final. - Allan_pessoa2 : RT @orochi999_: Assault ( QUARENTENA ) hahaha ???? - RugbyZebre : RT @ZebreRugby: ?? Gli highlights del 15° turno del @PRO14Official 2019/20 9-16 il risultato finale del derby di ritorno al Lanfranchi, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Video Allan

forzAzzurri

Critica cinematografica, ha studiato filosofia e ha cominciato a occuparsi di cinema per le radio della svizzera italiana. Lavora per Il Foglio sin dai primi numeri e ha tradotto i racconti di Edgar A ...NAPOLI – “Osimhen? Mi è sembrato una bella gazzella, adesso vediamo in che modulo verrà inserito. Per Allan siamo ai saluti finali. Andrà all’Everton. Milik? “Stiamo lavorando, vedremo cosa accadrà ne ...