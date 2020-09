Us Open - Gli italiani: Sinner cede al quinto set, bene Berrettini e Caruso (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo l'umiliante bilancio della prima giornata , una sola vittoria, quella di Camila Giorgi, e sei sconfitte,, l'Italia prova a rialzare la testa qualificando per il secondo turno dell'Open degli ... Leggi su gazzetta

Open_gol : l primario del Sacco di Milano anticipa un sistema rapido sul quale sta lavorando il suo team, con test più veloci… - odiodiclasse : In pratica oggi faccio 22 anni. Se fossi un giornalista di #Open non avrei scritto questo, ma avrei twittato 'ecco… - MauroPolidori6 : RT @calciocesenafc: ?? Arrivano agli #OpenDay dell'#AccademiaCalcioCesena! ?? L'8 e il 10 settembre al centro sportivo di Martorano una sess… - DiteNicco : Asciugamani = Towels . ???? Gli asciugamani sono stesi all'aria aperta ???? The towels are hanging out in the open air - Poetyca : ??Vita?? Anche oggi apri gli occhi al nuovo giorno ed accogli incanto e scoperta Respiri e voli tra tremore d'emozi… -