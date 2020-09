Tour de France 2020, quinta tappa: galeotta fu la bottiglietta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Siamo stati buoni profeti e ci dispiace. La quinta tappa del Tour de France 2020, 183 km da Gap a Privas, è stata vinta dal fiammingo Wout Can Aert (Jumbo Visma) che ha preceduto l’olandese Cees Bol (Sunweb) e l’irlandese Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step). Per Van Aert, trionfatore sulle Strade Bianche e nella Milano – Sanremo, si tratta del quinto successo stagionale. Il terzo posto di Bennett ha permesso all’irlandese di sfilare la maglia verde dalle spalle di Peter Sagan. È stata una frazione di una noia mortale in cui l’unica nota degna di menzione è stato il passaggio Benoit Cosnefroy (AG2R-La Mondiale) sui due GPM di quarta categoria. O almeno così sembrava! Una borraccia malandrina, consegnatagli a 17 km e 700 metri dall’arrivo, ... Leggi su tpi

