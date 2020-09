“Stop all’invasione dei migranti”, flash-mob dei deputati leghisti a Montecitorio: “Siamo con Musumeci” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Complice le ‘severe’ norme anti-covid (che per certi versi sembrerebbero appositamente pensate per non far scendere la gente nelle piazze), ormai non sono i più i militanti di una fazione politica, od i fautori di un’idea a manifestare pubblicamente, ma direttamente gli stessi eletti del partito che ha un concetto o un’idea da rivendicare. Montecitorio: l’improvviso flash-mob della Lega Così, ‘privati’ – fisicamente – dell’importante ‘assenso popolare’, poco fa sono stati gli stessi parlamentari della Lega oggi a scendere ‘a sorpresa’ in piazza Montecitorio, cimentandosi in un ‘flash mob’ contro i continui sbarchi degli immigrati. Proprio mentre, nel vicinissimo Palazzo Chigi, l’ormai angustiato ... Leggi su italiasera

