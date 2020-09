Stadio Franchi: Nardella, il Parlamento dia la svolta attesa per il restyling degli impianti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un testo condiviso di emendamento al dl semplificazione per la parte degli stadi e' un traguardo importante, un passo significativo per il restyling dello Stadio Franchi e per il bene di Firenze, lo dice Nardella Leggi su firenzepost

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri si sono allenati allo Stadio Franchi di #Firenze ??? Venerdì 4? settembre l'impianto fi… - FirenzePost : Stadio Franchi: Nardella, il Parlamento dia la svolta attesa per il restyling degli impianti - kimichina7 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri si sono allenati allo Stadio Franchi di #Firenze ??? Venerdì 4? settembre l'impianto fiorenti… - XaviDalmation : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri si sono allenati allo Stadio Franchi di #Firenze ??? Venerdì 4? settembre l'impianto fiorenti… - maojp : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri si sono allenati allo Stadio Franchi di #Firenze ??? Venerdì 4? settembre l'impianto fiorenti… -