Sorteggiato il calendario della Serie A. Battesimo di fuoco per la Juve di Pirlo (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - La Serie A riparte idealmente dalla super sfida tra Lazio e Atalanta (anche se la squadra bergamasca, insieme all'Inter, ha ottenuto il rinvio a causa delle fatiche estive europee). Questo il match più importante della prima giornata di campionato il cui calendario è stato reso noto oggi dalla Lega. Saranno le sfide Benevento-Inter, Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Juve-Sampdoria, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Spezia, Verona-Roma a completare il primo capitolo di una stagione che alzerà il sipario il 19 settembre per poi richiuderlo il 23 maggio in vista degli Europei. Subito Battesimo importante per la Juventus di Pirlo che affronterà alla seconda giornata la Roma di Fonseca e ... Leggi su agi

acmilan : Tomorrow the season’s new fixture list will be announced, do you have the app to stay up to date? ??? ??… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il calendario della Serie A 2020-21 verrà sorteggiato mercoledì 2 settembre - LuSalentinuDoc : @Lega_B Quando viene sorteggiato il calendario per la Serie B? - blogLinkes : Sorteggiato il calendario della Serie A. Battesimo di fuoco per la Juve di Pirlo - 85AleFrau : RT @Agenzia_Italia: Sorteggiato il calendario della Serie A. Battesimo di fuoco per la Juve di Pirlo -