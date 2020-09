Sorpresi a spacciare cocaina e hashish a Cinecittà: arrestati (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – Operazioni antidroga nella Capitale e nello specifico nelle zone di Cinecittà e Marconi. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato quattro persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In via Marco Dino Rossi, a Cinecittà, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, nel corso di un servizio di osservazione e pedinamento, hanno notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di un porticato condominiale. Nello specifico, diverse persone, tra cui giovani e noti tossicodipendenti della zona, si avvicinavano a turno a tre uomini fermi sotto al condominio. I Carabinieri si sono avvicinati per una verifica ma, alla loro vista, i tre hanno tentato di darsi alla fuga prima di venire definitivamente bloccati. I fermati- un 42enne di Palestrina e una 42enne romana, entrambi residenti in zona ... Leggi su romadailynews

