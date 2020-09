Slitta la data d’inizio di Ballando con le stelle: non partirà il 12 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ancora novità su Ballando con le stelle: la data d’inzio è Slittata. La grande macchina del programma di Milly Carlucci era in moto da tempo per essere pronti per la data di partenza, ovvero sabato 12 settembre 2020. Ma così non sarà. Lo Slittamento era nell’aria, dopo che sono stati trovati due casi di Coronavirus … L'articolo Slitta la data d’inizio di Ballando con le stelle: non partirà il 12 settembre proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Czinforma : - SerieTvserie : Ballando con le stelle 2020 slitta: la prima puntata in onda il 19 settembre - tvblogit : Ballando con le stelle 2020 slitta: la prima puntata in onda il 19 settembre - toysblogit : Ballando con le stelle 2020 slitta: la prima puntata in onda il 19 settembre - _PC1926 : SLITTA LA DATA PER I CALENDARI DI #SERIEC -