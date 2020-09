Sistemazione e riqualificazione cimitero, approvato il progetto esecutivo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli – Con l’approvazione del progetto esecutivo, si apre ora la fase dell’affidamento dell’appalto per la riqualificazione definitiva del cimitero cittadino. Si tratta di un enorme intervento nella cosiddetta area sud, che troverà la sua definitiva Sistemazione, rispondendo alle esigenze di tanti ebolitani negli anni scorsi costretti a convivere con difficoltà e disagio in quella parte del campo santo cittadino. “E’ un progetto di grande soddisfazione – commenta il sindaco di Eboli, Massimo Cariello – perché sistema una parte importante del cimitero ed elimina una serie di difficoltà per i nostri concittadini che frequentano il cimitero per fare ... Leggi su anteprima24

BADIA POLESINE - Il recupero della stazione ferroviaria potrebbe non essere una semplice speranza. Nonostante il lockdown e la successiva lenta ripresa delle attività, l’amministrazione comunale atten ...

La nuova Piazza Mazzini: confermata la fine lavori entro il 20 settembre

LECCO – Nessun ritardo segnalato al momento, la data fine lavori per la riqualificazione di Piazza Mazzini resta la stessa concordata con l’impresa a inizio lavori, ovvero il prossimo 20 settembre. Lo ...

