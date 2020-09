Serie A 20/21, sorteggiato il calendario: Inter-Juve alla 18esima giornata. Il tabellone completo (Di mercoledì 2 settembre 2020) tps titleSerie A 20/21/tps titlegiornata di presentazione del calendario della Serie A.Il campionato della massima Serie andrà in scena dal prossimo 19 settembre, non facendosi mancare già dal suo avvio alcune importanti novità. Tra tutte, il fatto che all'appello all'esordio mancheranno Inter, Atalanta e Spezia. Le tre squadre, che hanno concluso pochi giorni fa le rispettive stagioni, hanno infatti richiesto il rinvio del primo turno. Vincolati, a differenza dello scorso anno, inoltre, i derby cittadini (Milano, Torino, Genova e Roma), che non si potranno disputare né alla prima né all'ultima giornata, nonché nei turni infrasettimanali. Ultimo caposaldo del calendario ... Leggi su mediagol

