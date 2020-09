Scuole chiuse ai disabili? E’ Falso. Dalla Lega un’altra fake news contro la Azzolina. Fioccano le smentite del Miur anche sulle Graduatorie dei supplenti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gli alunni con disabilità, a dispetto di quanto afferma un post pubblicato ieri sulla pagina Facebook del leader della Lega, Matteo Salvini, in cui si spaccia per vera la notizia che non potranno frequentare la scuola, sono tra le priorità assolute del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. E parlare di caos, altro cavallo di battaglia del Carroccio, riferendosi alla Graduatorie provinciali per le supplenze, è “infondato, pretestuoso e fuorviante”. A spazzare il campo dalle polemiche montate nelle ultime ore, in vista della ripartenza della scuola, è lo stesso ministero dell’Istruzione. “La precisazione – scrive il Miur in una nota – si rende necessaria per evitare che le dichiarazioni generiche, allarmistiche e non sostanziate da ... Leggi su lanotiziagiornale

