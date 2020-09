Roma, tassista abusa di due clienti: arrestato (Di mercoledì 2 settembre 2020) commenta Un tassista è stato arrestato a Roma con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due clienti . Gli episodi sarebbero avvenuti ad aprile 2017 e a gennaio 2020, nei confronti di una ... Leggi su tgcom24.mediaset

Due ragazze di 20 e 34 anni sono state vittime di violenza sessuale da parte dello stesso tassista, un 46enne romano. I fatti, avvenuti nella Capitale, risalgono all'aprile del 2017 e al gennaio scors ...