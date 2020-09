Roma, ieri il suo compleanno, oggi la decisione di farla finita: si lancia dalla banchina della Metro B ma un “angelo” la salva (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ha 58 anni la donna che oggi pomeriggio, mercoledì 2 settembre 2020, ha tentato di togliersi la vita saltando dalla banchina della Metro B alla stazione Basilica di San Paolo. Il provvidenziale intervento dei militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione strade sicure, ha evitato tuttavia il peggio. Un gesto istintivo e decisivo considerando che proprio in quegli attimi stava sopraggiungendo il convoglio. Chi è la donna che ha tentato il suicidio alla stazione San Paolo L’aspirante suicida è una donna originaria di Napoli del 1962 che proprio ieri ha compiuto 58 anni. Purtroppo è affetta da problemi psichici. Dopo essere stata messa in sicurezza, è stata affidata alle cure del 118: sul posto sono intervenuti anche i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

