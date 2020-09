Rocco Casalino è tornato tra le braccia di Josè (Di mercoledì 2 settembre 2020) Splende il sole del Salento su Rocco Casalino e Josè Carlos Alvarez. I due, dopo malumori e incomprensioni, sono tornati a sorridere e ad abbracciarsi in mare aperto, come mostrano le foto del ... Leggi su tgcom24.mediaset

LegaSalvini : DAGOSPIA: 'CASALINO SI CONFERMA UN TA-ROCCO: AVEVA GIURATO CHE CON IL FIDANZATO ERA TUTTO FINITO E INVECE...' - Corriere : Rocco Casalino e il fidanzato cubano, le foto dell’abbraccio «Ci siamo lasciati», aveva detto - Corriere : Rocco Casalino e il fidanzato cubano, le foto dell’abbraccio «Ci siamo lasciati», ave... - Palermitanos : Rocco Casalino e il fidanzato, le foto dell’abbraccio. «Ci siamo lasciati», aveva detto invece stanno ancora insieme - LiberoTes : RT @LegaSalvini: DAGOSPIA: 'CASALINO SI CONFERMA UN TA-ROCCO: AVEVA GIURATO CHE CON IL FIDANZATO ERA TUTTO FINITO E INVECE...' https://t.co… -

Rocco Casalino e l’ex fidanzato cubano, José Alvarez, sono tornati insieme? I due sarebbero stati pizzicati in vacanza in Salento e poi a bordo di un aereo, dove non si sarebbero risparmiati baci ed e ...Rocco Casalino sarebbe ancora fidanzato con Josè Carlos Alvarez Aguila. Lo dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha immortalato l’attuale portavoce del premier Conte e il compagno cub ...