Ritorno dei tifosi allo stadio, primi passi anche in Italia: la Regione Piemonte chiede riapertura Allianz Stadium (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Francia ha cominciato la stagione autorizzando la presenza di un massimo di 5 mila spettatori in ogni stadio, in Germania è stato il Lipsia il primo club ad aver ricevuto il placet per farne entrare 8.500 per la prima di campionato. E in Italia? Stiamo cercando di allinearci, di tornare alla normalità. Come informa l’Ansa, infatti, la Regione Piemonte ha chiesto di autorizzare l’apertura dell’Allianz Stadium, l’impianto che ospita le partite della Juve e che ha già predisposto il piano di sicurezza necessario per far tornare i tifosi. Il documento è stato trasmesso questa mattina dalla Regione a Roma per il via libera del CTS. Alberto Cirio, il governatore del Piemonte, ha ... Leggi su calcioweb.eu

ignaziocorrao : Durante il mio intervento al @EP_Industry ho chiesto al Ministro tedesco dell’educazione @AnjaKarliczek di sviluppa… - Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - AmbCina : #Milano: arrivato da #Xian il convoglio sino-europeo di 45 container con materiali per contrastare l’epidemia. Nel… - CalcioWeb : Ritorno dei tifosi allo stadio, primi passi anche in Italia: la Regione Piemonte chiede riapertura Allianz Stadium - - ciiiippppi : prima domanda dei miei colleghi al loro ritorno in ufficio dopo sei mesi “hai il fidanzato?” -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno dei Coronavirus Roma, il ritorno dei precettori: "A scuola troppi rischi" Repubblica Roma Coronavirus, ultime notizie: Australia per la prima volta in recessione in 30 anni. Usa, altri 43mila casi

Nuovo stop a tutti i collegamenti aerei fra il Regno Unito e l'isola greca di Zante da parte della compagnia Tui, vettore legato all'omonimo tour operator multinazionale anglo-tedesco, dopo il caso di ...

Banchi monoposto e distanziamento, le novità delle scuole di Torre Annunziata

Incertezza. E’ questo il clima che si sta vivendo intorno alla ripartenza dell’anno scolastico a Torre Annunziata. Un clima naturalmente comune un po’ ovunque a causa dell’emergenza Covid e che ha cos ...

Nuovo stop a tutti i collegamenti aerei fra il Regno Unito e l'isola greca di Zante da parte della compagnia Tui, vettore legato all'omonimo tour operator multinazionale anglo-tedesco, dopo il caso di ...Incertezza. E’ questo il clima che si sta vivendo intorno alla ripartenza dell’anno scolastico a Torre Annunziata. Un clima naturalmente comune un po’ ovunque a causa dell’emergenza Covid e che ha cos ...