Regno Unito, 47enne uccide la madre e la decapita: la testa della donna ritrovata nel congelatore (Di mercoledì 2 settembre 2020) 47enne uccide la madre e la decapita: la testa ritrovata nel congelatore uccide la madre e la decapita mettendo la testa della donna nel congelatore della cucina: è quanto avvenuto nel Regno Unito nel dicembre 2019. La vicenda è tornata alla ribalta della cronaca in questi giorni in occasione dell’inizio del processo a carico del 47enne Philip Tarver, figlio della vittima nonché autore dell’omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giorno del delitto, l’uomo si è recato ... Leggi su tpi

