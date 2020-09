Rakitic: “Grazie a tutti, a Barcellona mi sono sentito a casa” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Rakitic saluta il Barça ed è pronto a vestire la maglia del Siviglia. Il club bluagrana ha voluto salutarlo con una conferenza stampa, queste le parole del croato come raccolto da tmw: “Grazie per essere qui e grazie al presidente per le belle parole e per l’opportunità di salutare il club in questo modo. In questi sei anni mi sono sentito a casa e vincere tutti questi titoli è stata un’esperienza unica. Voglio ringraziare tutti, dai tifosi agli allenatori, fino ai collaboratori e ai compagni di squadra. sono scese delle lacrime e questo significa molto per me. Spero che i tifosi si siano divertiti anche se ci sono stati momenti difficili. Arrivare a questa decisione non è stato semplice: è stata la squadra in ... Leggi su alfredopedulla

