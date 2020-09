Pippi Calzelunghe compie 75 anni, auguri alla monella più famosa del mondo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pippi Calzelunghe è stata la creatura fantastica inventata da una madre per la figlia malata così da alleviarle il peso delle lunghe giornate a letto. Avrebbe dovuto essere niente più di un passatempo tra piccole donne, ma la sfacciataggine di Pippi, le sue lunghe trecce ritte del colore di una carota, hanno catturato tanto la bambina da spingere la madre, Astrid Lindgren, ha darle una forma scritta. L’orfanella senza scuola né regole, decisa a vivere nella grande casa di Villa Villacolle in compagnia sola di una scimmia e di un cavallo, si è trasformata in libro. Erano i primi anni Quaranta, quando la svedese Astrid Lindgren, che il primo manoscritto ha regalato alla figlia Karen per i suoi dieci anni, si è presentata alla porta di un grande editore proponendogli di pubblicare il libro. Questi ha rifiutato. Troppo diseducativo, troppo disturbante. Pippi Calzelunghe non avrebbe visto la luce. Ma Astrid Lindgren, che la bimba lentigginosa ha inventato per divertire e mai educare, non ha perso fiducia in sé, nella sua opera di eterna bambina. Nel 1945, è riuscita a far pubblicare le avventure di Pippi Calzelunghe, che a settantacinque anni da quella prima edizione è stato tradotto in settantacinque lingue, diventando un best seller senza tempo. Leggi su vanityfair

thisisacasino : che per caso il mio amore per i rosci e le rosce sarà nato da pippi calzelunghe, tutto può essere #tiziaparty - thisisacasino : adesso mi è venuta voglia di vedere pippi calzelunghe, mi manca quella bambina incredibilmente intelligente è parte… - thisisacasino : pippi calzelunghe ha solo 21 episodi MA SEMBRAVANO PIÙ DI UNA CINQUANTINA IO SONO SOTTO SHOCK #tiziaparty - thisisacasino : chissà perché hanno smesso di mandare in onda pippi calzelunghe #tiziaparty - robinhogws : pippi calzelunghe mi metteva ansia -

Ultime Notizie dalla rete : Pippi Calzelunghe Pippi Calzelunghe, la bambina che ha insegnato la rivolta e l'impertinenza, compie 75 anni. E non invecchia StatoQuotidiano.it Future campionesse crescono

Si potrebbe dire che il suo futuro era già scritto e che con un cognome come il suo, non poteva che diventare una “campionessa” ma la verità è che Lisa sa bene quello che vuole ed è stata lei a metter ...

Pippi Calzelunghe: cast e trama episodio 2x5

Un mese fa aveva confessato di avere un problema di salute mettendo in allarme i suoi fan. L'ex tronista Ludovica Valli aveva infatti dichiarato... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di s ...

Si potrebbe dire che il suo futuro era già scritto e che con un cognome come il suo, non poteva che diventare una “campionessa” ma la verità è che Lisa sa bene quello che vuole ed è stata lei a metter ...Un mese fa aveva confessato di avere un problema di salute mettendo in allarme i suoi fan. L'ex tronista Ludovica Valli aveva infatti dichiarato... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di s ...