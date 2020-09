Philippe Daverio: un vezzo a cui non sapeva rinunciare (Di mercoledì 2 settembre 2020) Philippe Daverio, uno degli uomini più influenti nel mondo dell’arte italiana, è scomparso oggi a seguito di un tumore. In tanti lo ricordano per una particolarità. Philippe Daverio, storico d’arte e conduttore televisivo, ha coltivato la passione per l’arte sin dall’epoca universitaria. Daverio, infatti, iscritto alla facoltà di Economia e commercio alla Bocconi di Milano, non conseguirà mai la laurea pur avendo portato a termine tutti gli esami, preferendo dedicarsi anima e corpo al mondo dell’arte. La sua prima galleria d’arte venne aperta nel 1975, a Milano, in seguito ne aprì altre in Italia e a New York. Da storico dell’arte ha collaborato con molte riviste, ... Leggi su bloglive

repubblica : ?? È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - LucaBizzarri : Mi dispiace molto per la morte di Philippe Daverio, una delle persone più simpatiche, colte e un grande raccontator… - RaiCultura : Ci ha lasciato Philippe Daverio, storico e critico d'arte, saggista, noto volto della TV. Aveva 70 anni.… - ricpuglisi : RT @CIaudiaGiulia: Uno degli suoi libri, letto tempo fa, e che consiglio caldamente perché oltre ad essere ben scritto era ben pensato par… - aspettaaspetta : RT @roberto_marcato: *Morto lo storico dell'arte Philippe #Daverio* Davvero una brutta notizia, c’eravamo visti a gennaio a Venezia e abbia… -