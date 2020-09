Pensione a 56 e 62 anni per invalidi, diritto e domanda con finestra di attesa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per i lavoratori invalidi, sia che siano lavoratori del settore privato che siano autonomi, è prevista la possibilità di Pensione e 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini a fronte di una invalidità certificata di almeno l’80% e se in possesso di almeno 20 anni di contributi accreditati a qualsiasi titolo. Si tratta di una vera e propria Pensione di vecchiaia con requisiti ridotti per venire incontro alle esigenze del lavoratore invalido e permettere un accesso con anticipo. Restano esclusi dalla misura i lavoratori del pubblico impiego per i quali, però, sono previste agevolazioni diverse. Pensione a 56 e 62 anni Rispondiamo a due lettori che pongono domande sulla possibilità di accesso ... Leggi su notizieora

