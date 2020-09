Paolo Montero, dal record di espulsioni alle risse in campo e fuori fino a quella volta all’aeroporto (Di giovedì 3 settembre 2020) Paolo Rónald Montero Iglesias compie oggi 49 anni. Debutta a diciannove anni in patria con il Peñarol. Rimane con i gialloneri fino al 1991, quando Lippi lo porta all’Atalanta. Dopo 4 stagioni (di cui una in Serie B) lo stesso allenatore viareggino lo vuole con sé alla Juve. Diventa un monumento dei bianconeri, con i quali disputa 277 partite. Chiude la carriera tra San Lorenzo e Peñarol. Vanta anche 61 presenze e 5 gol in nazionale. Ha vinto quattro scudetti, tre Supercoppe italiane, una Supercoppa europea e una Coppa Intercontinentale; con i bianconeri ha inoltre giocato tre finali di Champions League. Difensore dal carattere deciso, non lesinava le maniere forti per fermare gli avversari. E’ primatista di espulsioni in Serie A, avendo ottenuto 16 rossi. ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Montero Paolo Montero, dal record di espulsioni alle risse in campo e fuori fino a quella volta all’aeroporto CalcioWeb La Samb prende Patrizio Masini, giovane di belle speranze del Genoa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb ha preso in prestito dal Genoa uno dei prospetti della primavera del Grifone, il centrocampista Patrizio Masini. Centrocampista centrale d’interdizione, Masini è già ...

CALCIO, ROMA: ANNULLATA AMICHEVOLE CON IL BENEVENTO

La Roma si e' ritrovata oggi al centro sportivo di Trigoria per una sessione di allenamento pomeridiana. I giallorossi proseguono il ritiro precampionato, ma senza i nazionali impegnati nella preparaz ...

