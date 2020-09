Nazionale, Bernardeschi lascia il ritiro per un risentimento muscolare (Di mercoledì 2 settembre 2020) Federico Bernardeschi ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana, che a Coverciano sta preparando le prossime sfide di Nations League. Il calciatore ha avuto un risentimento muscolare ed ora torna a disposizione del suo club di appartenenza, la Juventus. Leggi su sportface

