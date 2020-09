Muore a Euroma2. Evacuato l'ipermercato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Stroncato da un malore mentre faceva la spesa, un 73enne è morto all'interno del supermercato Ipercoop all'interno di Euroma 2. Inutili i tentativi di rianimarlo con un defibrillatore e, dopo un iniziale sgombero della sola area interessata, è stato Evacuato e chiuso dallo stesso direttore l'intero ipermercato. Sul posto i carabinieri, mentre la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Leggi su iltempo

