"Mi sembra Berlusconi, sarà che...". Di Maio in Libia, la frase rubata al colloquio diplomatico: zimbello internazionale | Guarda (Di mercoledì 2 settembre 2020) A copiare Silvio Berlusconi, si rischia il contrappasso. Luigi Di Maio, ministro degli Esteri grillino, vola in Libia per incontrare il premier Serraj e rilancia il progetto di una grande autostrada, uno dei cavalli di battaglia che Silvio Berlusconi usò nel 2008 con il Rais Gheddafi per pacificare i rapporti tra i due dirimpettai del Mediterraneo (prima che la situazione precipitasse un paio di anni dopo, con la primavera araba, la deposizione violenta del Colonnello, le bombe sul Paese e la guerra civile mai finita da allora). Quasi una beffa per chi, come Di Maio, ha fatto del denigrare il Cav e negare ogni aspetto positivo dalla sua esperienza di governo il motivo della sua stessa carriera. E questo, peraltro, nella settimana in cui la sua abbronzatura "africana" al termine ... Leggi su liberoquotidiano

