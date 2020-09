Media francesi, Neymar positivo al coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Psg, tra calciatori positivi al coronavirus, per l’Equipe si tratta di Neymar, Di Maria e Paredes. I tre erano tornati da una vacanza a Ibiza. Stando a quanto riferito da l’Equipe, Neymar sarebbe positivo al coronavirus. Il Psg con un comunicato ufficiale ha informato di aver individuato tre calciatori positivi al Covid. Uno, secondo i Media francesi, sarebbe proprio il talento brasiliano. NeymarPsg, tre calciatori positivi al coronavirus: uno sarebbe Neymar Andando con ordine, il Psg ha comunicato di aver rintracciato tre calciatori positivi al coronavirus. Come da protocollo, i giocatori positivi al Covid sono stati posti in isolamento domiciliare. I tre sarebbero in buone ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Media francesi Caso choc in Francia, arrestato l’omicida e stupratore della 15enne scomparsa a Nantes La Stampa La sortita di Di Maio in Libia dimostra la debolezza internazionale dell'Italia

Sono giorni di intensa diplomazia nel Mediterraneo, con la ripresa delle missioni internazionali degli stati dopo la pausa vacanziera dei loro rappresentanti istituzionali. Nelle ultime ore due visite ...

Il toccante racconto dei giocatori costretti a vivere in una nuova bolla nella bolla

Il caso Paire ha in un solo istante messo in discussione il protocollo elaborato in questi mesi dalla USTA e dall’ATP per permettere ai giocatori di disputare il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Op ...

