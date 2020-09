Leone alla carriera a Tilda Swinton e omaggio al grande schermo (Di giovedì 3 settembre 2020) «Viva Venezia. Cinema cinema cinema. Wakanda forever», esclama in chiusura del suo discorso di ringraziamento Tilda Swinton, che ieri sera ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera nel corso della Cerimonia d’apertura della 77esima Mostra di Venezia, omaggiando quindi oltre al festival che l’ha premiata, e al grande schermo, il «re» di Wakanda – di cui è stata collega nella saga degli Avengers – scomparso pochi giorni fa: Chadwick Boseman. La cerimonia è stata invece aperta dall’omaggio a Ennio Morricone: … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

raimovie : Tilda Swinton Leone d’Oro alla carriera a #Venezia77 #biennalecinema2020 #tildaswinton #leonedoro @la_Biennale - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 Stasera alle 19 la cerimonia di apertura e la consegna del Leone d'Oro alla carriera a… - WeCinema : Arrivata al Lido ieri, l'affascinante attrice (due premi Oscar®) #CateBlanchett guiderà la giuria all'assegnazione… - rosariarenna : RT @VanityFairIt: «Il cinema è semplicemente il mio luogo felice, è la mia madrepatria, l’albero genealogico del mio cuore» ha detto con la… - ciccian : RT @kindermaxxi: Tilda Swinton intona un “Wakanda Forever” in omaggio (non solo) a Chadwick Boseman durante il discorso di ringraziamento p… -

Ultime Notizie dalla rete : Leone alla

L'inizio dei campionati è alle porte e l'Hac Nuoro, dopo il 1º Torneo Internazionale "Città del Redentore", che ha permesso alla squadra che milita in A2 maschile di testare le forze, ora pensa alla p ..."Tanta vicinanza mi ha commosso". Così Sivio Berlusconi parlando in collegamento telefonico e un convegno a Genova all'indomani della notizia del suo contagio che in pochi minuti ha fatto il giro del ...