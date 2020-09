Jorge Messi: “Difficile che Leo resti” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Scoppia una seconda bomba nel centro di Barcellona dopo le parole di Jorge Messi, padre dell’attaccate bluagrana, arrivato in mattinata in città per discutere il futuro del figlio. L’agente-padre dell’argentino come raccolto dalle immagini de El Chiringuito Tv ha chiarito letteralmente in futuro di Leo: “È difficile che resti a Barcellona in futuro.” BOMBAZO del padre de Messi: “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”. IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020 Foto: twitter Barça L'articolo Jorge Messi: “Difficile che Leo resti” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : Jorge #Messi sbarca a #Barcellona: oggi l'incontro con #Bartomeu - tuttosport : Jorge #Messi arriva a #Barcellona: incontro con #Bartomeu per definire l'addio ?? - marcoconterio : ?? Jorge #Messi è a Barcellona e inizia adesso la riunione con Josep #Bartomeu. Tutti gli aggiornamenti su @TuttoMercatoWeb ???? - diegocecati : RT @marcoconterio: ?? Jorge #Messi è a Barcellona e inizia adesso la riunione con Josep #Bartomeu. Tutti gli aggiornamenti su @TuttoMercatoW… - diegocecati : RT @TGol61: Oggi Jorge è a Barcellona. Incontro con Bartomeu. Mister 'G' non può dire altro di più, vorrebbe ... Ma, anche dopo la negazion… -