Il report della Regione Lazio: «In Sardegna un positivo su 2 è stato lasciato partire con sintomi» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sul Messaggero il report della Regione Lazio sui contagi provenienti dalla Sardegna. Un documento indirizzato al Ministero della Salute, elaborato dal Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive, e dal laboratorio di virologia dell’istituto Lazzaro Spallanzani. Dal dossier emerge che tra i «764 casi con link epidemiologico alla Regione Sardegna», «449 (59%) sono casi con sintomi». Tutte persone che, quando sono state sottoposte al tampone, arrivate a Roma, avevano già «tosse, febbre o bruciore agli occhi». Ma chi è arrivato a Roma con dei sintomi del virus doveva averli anche quando si è imbarcato su nave o aereo sull’isola, per ... Leggi su ilnapolista

