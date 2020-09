Il “no” dei 5 Stelle al Mes, Carfagna: “Inaccettabile, la salute dei cittadini non è merce di scambio politico” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mes M5S. “Il governo continua a privare il Paese di fondi necessari e convenienti, come quelli messi a disposizione dal Mes, in attesa che si celebri il referendum sulla riduzione dei parlamentari. È così che il M5S spera di nascondere ai propri elettori l’ennesimo passo indietro? Concederanno il via libera al Mes solo dopo aver incassato la vittoria del Sì? Non vorremmo che la salute degli italiani e la Costituzione siano considerati oggetto di scambio politico da una maggioranza ormai ridotta in brandelli”. (segue dopo la foto) >> Romano Prodi: “Non facciamo fesserie, prendiamo i soldi del Mes” Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. Il nodo è il Mes e la nota contrarietà del Movimento 5 Stelle ... Leggi su urbanpost

borghi_claudio : Comunque Zingaretti che chiama Repubblica per richiamarli all'ordine e in pratica dirgli di smettere di parlare del… - borghi_claudio : @Silvestro52 La posizione ufficiale della Lega sull'obbligatorietà dei vaccini è questa - bendellavedova : Senza ipocrisie, voglio dire al Segretario del PD #zingaretti che una ‘riduzione del numero dei parlamentari...dent… - Hellzapoppin80 : @SalvoSalento @andr900 Io democratica/riformista non ho partiti o leader di riferimento.Mpiace la verità cronologic… - Alfonsocavali13 : @DiMarzio l'ho detto almeno più di cento volte, io non trovo nessun motivo di orgoglio se si vincere una classifica… -

Ultime Notizie dalla rete : “no” dei Monica Ippolito, candidata con De Luca: Ci vuole contatto con il prossimo per fare il bene comune l'eco di caserta