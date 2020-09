I Kennedy suonati alle primarie dem (Di mercoledì 2 settembre 2020) Joe Kennedy III è stato sonoramente battuto alle primarie democratiche per il seggio senatoriale del Massachusetts. Un colpo non di poco conto per il pronipote di John Fitzgerald e di Ted che proprio del Massachusetts fu ininterrottamente senatore dal 1962 al 2009Non è un buon periodo storico, questo, per le dinastie politiche americane. E gli ultimi a fare le spese di questo clima ostile sono stati i Kennedy. Martedì, Joe Kennedy III è stato sonoramente battuto alle primarie democratiche per il seggio senatoriale del Massachusetts. Un colpo non di poco conto per il pronipote di John Fitzgerald e di Ted: quel Ted che proprio del Massachusetts fu ininterrottamente senatore dal 1962 al 2009. Il giovane Joe (classe 1980) si è ritrovato ... Leggi su panorama

