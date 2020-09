Gruppo LEGO, boom di vendite e risultati in crescita nel 1° semestre (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Ottimi risultati per il Gruppo LEGO, che ha beneficiato di una forte domanda nel primo semestre, riuscendo ad incrementare le vendite (+14%) e la sua quota di mercato. I primi sei mesi dell’anno chiudono con un fatturato in crescita del 7% a 15,7 miliardi di corone danesi, mentre l’utile operativo è stato di 3,9 miliardi di corone danesi, con un aumento dell’11% rispetto al 2019. “Quando il COVID-19 ci ha costretto alla chiusura di negozi e uffici, i nostri colleghi hanno fatto tutto il possibile per lavorare in sicurezza e portare il gioco ai bambini e alle famiglie di tutto il mondo. Vorrei ringraziarli per il loro straordinario contributo e per i loro continui e fantastici sforzi, ha affermato il CEO del Gruppo ... Leggi su quifinanza

cuorenoir : @AndreaScanzi L'ego infinito. Sei riferimento di una nicchia, che compra libri per far parte della nicchia. Dov… - ragazzaparadis0 : Emma se siamo in un gruppo di 30. Io non lego con chi mi interessava tutte noi, abbiamo legato tra di noi. Solo tu… - Vittorino1806 : Gioca, mostra e rigioca: IKEA® e il Gruppo LEGO presentano BYGGLEK - una soluzione creativa che intreccia gioco e m… - Vittorino1806 : Il Gruppo LEGO collabora con Tongal per il lancio di LEGO® World Builder, una piattaforma unica nel suo genere per… -