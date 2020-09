E’ morto Philippe Daverio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Philippe Daverio E’ morto all’età di 70 anni (ne avrebbe compiuti 71 il prossimo 17 ottobre) Philippe Daverio, noto storico dell’arte, docente, saggista e anche politico italiano, nato in Francia (a Mulhouse) nel 1949. Ha scritto libri, collaborato con riviste e quotidiani, è stato coinvolto nella politica, ma il grande pubblico lo ha conosciuto grazie alla TV, in particolare alla trasmissione Passepartout – dedicata proprio all’arte – che ha curato e condotto su Rai 3 per dieci anni (dal 2001 al 2011). Ha debuttato sul piccolo schermo nel 1999 come inviato del programma Art’è, sempre per Rai 3. L’anno dopo conduce Art.tù. Dopo l’esperienza di Passepartout, si dedica al suo Emporio Daverio su Rai ... Leggi su davidemaggio

