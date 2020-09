E’ morto in carcere ‘duch’, capo della prigione dei Khmer rossi nota per i terribili metodi di tortura (Di mercoledì 2 settembre 2020) Kaing Guek Eav, noto come “compagno Duch”, ha avuto un ruolo centrale nel regime comunista dei Khmer rossi di Pol Pot in Cambogia: come ‘capo degli interrogatori’ aveva ordinato ai funzionari di eseguire terribili torture per crimini inesistenti Si è spento all’età di 77 anni Kaing Guek Eav, torturatore per eccellenza del regime genocida dei Khmer … L'articolo E’ morto in carcere ‘duch’, capo della prigione dei Khmer rossi nota per i terribili metodi di tortura NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

avanti_xxx : RT @GianniMagini: @luisellacost @darkap89 @agorarai @RaiTre Lunedì 7 inizia il processo più importante della storia moderna, contro un gior… - GianniMagini : @luisellacost @darkap89 @agorarai @RaiTre Lunedì 7 inizia il processo più importante della storia moderna, contro u… - Open_gol : Era uscito dal carcere dopo aver pagato una cauzione da 25mila dollari Ancora non sono chiare le cause del decesso - DanyDoc1 : @loveshepherds_ Prison Break:Michael che ha tatuato tutta la mappa del carcere Lost:la scoperta della presenza di D… - Valessiabi : RT @antonellapinna: Non dimenticatelo .È morto in prigione.Dopo uno sciopero della fame. È stato messo in carcere perché aveva liberato al… -